В Новосибирске три человека погибли при пожаре
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Новосибирске. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
По данным ведомства, загорелся бревенчатый дом, огонь охватил все строение, предварительная площадь пожара — 120 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 28 специалистов и 8 единиц техники. Известно, что во время работ произошло обрушение веранды и перекрытий.
«При разборе обгоревших конструкций в частном доме пожарные обнаружили двух взрослых и ребенка без признаков жизни. Хозяина жилья госпитализировали в ожоговый центр в тяжелом состоянии», — рассказали в МЧС.
На месте ЧП с родственниками и соседями погибших работают психологи ведомства.
Ранее в Ярославле при пожаре в многоэтажном жилом доме сгорели три квартиры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru