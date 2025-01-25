В Новосибирске три человека погибли при пожаре

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Новосибирске. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, загорелся бревенчатый дом, огонь охватил все строение, предварительная площадь пожара — 120 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 28 специалистов и 8 единиц техники. Известно, что во время работ произошло обрушение веранды и перекрытий.

«При разборе обгоревших конструкций в частном доме пожарные обнаружили двух взрослых и ребенка без признаков жизни. Хозяина жилья госпитализировали в ожоговый центр в тяжелом состоянии», — рассказали в МЧС.

На месте ЧП с родственниками и соседями погибших работают психологи ведомства.

Ранее в Ярославле при пожаре в многоэтажном жилом доме сгорели три квартиры.

