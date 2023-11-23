Четыре человека получили ранения после ракетных ударов Израиля по Дамаску
23 ноября 202301:46
Четыре человека были ранены в результате ракетных ударов Израиля по сирийской провинции Дамаск, сообщает «РЕН ТВ».
Огонь велся из реактивных систем залпового огня с территории оккупированных Голанских высот. Под обстрел попали объекты инфраструктуры.
Ранее шесть истребителей F-16 Израиля совершили атаку на позиции ВС Сирии в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru