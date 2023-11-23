Четыре человека получили ранения после ракетных ударов Израиля по Дамаску

Четыре человека были ранены в результате ракетных ударов Израиля по сирийской провинции Дамаск, сообщает «РЕН ТВ».

Базу США на северо-востоке Сирии атаковали беспилотники

Огонь велся из реактивных систем залпового огня с территории оккупированных Голанских высот. Под обстрел попали объекты инфраструктуры.

Ранее шесть истребителей F-16 Израиля совершили атаку на позиции ВС Сирии в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: lenta.ru
ТЕГИ:ИзраильСирияДамаск

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