Базу США на северо-востоке Сирии атаковали беспилотники
По американской военной базе в провинции Хасаке на северо-востоке Сирии нанесли удар беспилотными летательными аппаратами, сообщил телеканал Al Mayadeen.
По информации издания, на военной базе прогремело несколько взрывов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ответственность за нападение взяла на себя шиитская группировка «Исламское сопротивление Ирака». Накануне ее боевики обстреляли американский военный объект в районе сирийского газового месторождения Конико .
Атаки на базы США на Ближнем Востоке продолжаются с 17 октября. Телеканал NBC со ссылкой на источник сообщил, что в результате нападений пострадали 45 военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru