Базу США на северо-востоке Сирии атаковали беспилотники

По информации издания, на военной базе прогремело несколько взрывов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ответственность за нападение взяла на себя шиитская группировка «Исламское сопротивление Ирака». Накануне ее боевики обстреляли американский военный объект в районе сирийского газового месторождения Конико .

Атаки на базы США на Ближнем Востоке продолжаются с 17 октября. Телеканал NBC со ссылкой на источник сообщил, что в результате нападений пострадали 45 военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

