Четверо военных погибли при авиаударах по пригороду Дамаска

Четверо военнослужащих погибли в результате удара Израиля по окрестностям сирийского Дамаска. Об этом сообщает Министерство обороны Сирии.

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Как отметили в ведомстве, атака израильской стороны «привела к мученической гибели четырех военнослужащих, ранению трех других и некоторому материальному ущербу», пишет «Свободная пресса».

Вместе с тем в Минобороны подчеркнули, что сирийские системы ПВО отразили ракеты Израиля и сбили большинство из них, отмечает RT.

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