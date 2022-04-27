Четверо военных погибли при авиаударах по пригороду Дамаска
27 апреля 202209:29
Четверо военнослужащих погибли в результате удара Израиля по окрестностям сирийского Дамаска. Об этом сообщает Министерство обороны Сирии.
Как отметили в ведомстве, атака израильской стороны «привела к мученической гибели четырех военнослужащих, ранению трех других и некоторому материальному ущербу», пишет «Свободная пресса».
Вместе с тем в Минобороны подчеркнули, что сирийские системы ПВО отразили ракеты Израиля и сбили большинство из них, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 107 / сут.
Умерли
375 тыс.+176 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 899 / сут.
- Цены на газ в Европе пробили $1300 на новостях о Польше и Болгарии
- «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию
- Четверо военных погибли при авиаударах по пригороду Дамаска
- Над Воронежем сбили разведывательный беспилотник
- Хуснуллин: Ушедшие из России зарубежные компании вернутся
- Хуснуллин допустил введение льготной ипотеки на вторичное жилье
- Шушкевич попал в реанимацию после заражения «омикроном»
- В Китае предрекли войну во всей Европе из-за Украины
- СМИ: США могут остаться без запасов оружия из-за поставок на Украину
- Чешский эксперт: Россия не пострадает при отказе ЕС от покупки нефти и газа
26 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru