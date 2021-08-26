Четверо человек из 8 тысяч вакцинированных в Словакии скончались
Среди 8,2 тысячи случаев побочных эффектов, полученных жителями Словакии в ходе вакцинации от COVID-19, зарегистрированы лишь четыре смертельных исхода. Такие данные обнародовал Государственный институт по контролю лекарств на своем сайте.
"В связи с вакцинаций против коронавируса институт зарегистрировал 8286 сообщений о предполагаемых побочных явлениях, из которых 890 носят серьезный характер, в том числе зафиксированы четыре смертельных случая", - указано в сообщения.
Два летальных случая связаны с вакциной AstraZeneca. Еще один скончавшийся был привит вакциной производства Pfizer/BioNTech, четвертый случай был связан с препаратом Moderna.
В целом по вакцине Pfizer/BioNTech поступили 472 сообщения о серьезных побочных реакциях, в частности, о стойком повышении артериального давления, инсульте, инфаркте миокарда, артрите, перикардите и гипертоническом кризе.
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