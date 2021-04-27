Чешский премьер сообщил, что склад в Врбетице подорвали «российские агенты»
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал версию причин взрыва во Врбетице, которую рассматривает следствие, передает ТАСС.
По его словам, речь идет о диверсии иностранных спецслужб - «атака российских агентов». Бабиш отметил, что у президента Чехии Милоша Земана есть свой взгляд на этот вопрос, но при этом он поддержал высылку сотрудников посольства России, которые якобы были сотрудниками спецслужб.
Как сообщалось, президенту Чехии Милошу Земану может быть предъявлено обвинение в госизмене после заявлений о взрывах во Врбетице в 2014 году. Таким мнением поделился спикер сената страны Милош Выстрчил. По его словам, президент рассекретил не подлежащие огласке сведения о расследовании дела.
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