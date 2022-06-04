Чешский эксперт рассказал о хамстве офиса Зеленского в адрес Запада

Как отметил Дворжак, перспектива продолжительного конфликта на Украине вызвала разногласия среди европейской общественности. В ЕС не пришли к единому мнению, стоит ли поддерживать агрессивные устремления Киева или же добиваться дипломатического разрешения кризиса, против чего выступают украинские власти.

«Киев уже ответил на призывы как можно скорее примириться с Россией отказом. Его жесткий ответ устами советника президента Арестовича звучал даже по-хамски», — написал эксперт, отметив, что в ответ на предложения о дипломатическом урегулировании Киев потребовал от Запада новых антироссийских санкций и ускорения поставок тяжелых вооружений.

