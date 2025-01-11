Черные ящики самолета Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
Оба черных ящика потерпевшего крушение в аэропорту Муан в Южной Корее пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Jeju Air прекратили запись примерно за четыре минуты до инцидента, сообщили в Министерстве государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.
Авиакатастрофа произошла утром 29 декабря 2024 года. Лайнер ударился о земляной холм с радиомаяками на бетонном фундаменте в 250 метрах от конца взлетной полосы.
Столкновение произошло в 09:03, запись на черных ящиках обрывается в 08:59. Ранее сообщалось, что пилот объявил тревогу около 08:59 из-за столкновения с птицами.
В результате крушения пассажирского лайнера погибли 179 человек, двоих членов экипажа удалось спасти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru