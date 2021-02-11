Черногория во второй половине февраля получит партию российской вакцины от COVID-19

Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" будет направлена в Черногорию до конца февраля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местный телеканал "Вести ТВ".

В эфире телеканала о поставках рассказал сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Сергей Болевич. По словам Болевича, сначала Черногория получит 5-15 тысяч доз препарата, второй транш составит 50 тысяч.

Специалист напомнил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список государств, которые получат российскую вакцину уже в феврале. Черногория, по данным Болевича, обладает приоритетом на получение "Спутника V".

Статистический портал Worldometers передает, что за всё время пандемии COVID-19 в Черногории зафиксировали 66,8 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 861 пациент скончался.

