Черногория прекратила вещание российских телеканалов

Черногория отключила вещание в стране российских телеканалов, в том числе не подпадающих под санкции Евросоюза. Об этом сообщил посол России в Подгорице Владислав Масленников.

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Ранее ЕС в рамках очередного пакета антироссийских санкций запретил вещание на территории сообщества каналов «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24», «ТВ Центр - Международный».

«В прошлые выходные здесь отключили российские каналы, попавшие в шестой пакет антироссийских рестрикций Евросоюза. Однако это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету со стороны черногорского правительства. Такое решение либо не принято, либо по крайней мере оно не опубликовано», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Масленникова, в Черногории также прекратилось вещание Первого канала и канала «Победа».

Ранее вещание всех российских телеканалов запретили в Латвии, меры вступят в силу с 9 июня, напоминает телеканал «360».

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Фото: podgorica.me
ТЕГИ:Санкции Против РоссииТелеканалыРоссияЧерногория
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