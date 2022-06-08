Черногория прекратила вещание российских телеканалов
Черногория отключила вещание в стране российских телеканалов, в том числе не подпадающих под санкции Евросоюза. Об этом сообщил посол России в Подгорице Владислав Масленников.
Ранее ЕС в рамках очередного пакета антироссийских санкций запретил вещание на территории сообщества каналов «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24», «ТВ Центр - Международный».
«В прошлые выходные здесь отключили российские каналы, попавшие в шестой пакет антироссийских рестрикций Евросоюза. Однако это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету со стороны черногорского правительства. Такое решение либо не принято, либо по крайней мере оно не опубликовано», — цитирует дипломата РИА Новости.
По словам Масленникова, в Черногории также прекратилось вещание Первого канала и канала «Победа».
Ранее вещание всех российских телеканалов запретили в Латвии, меры вступят в силу с 9 июня, напоминает телеканал «360».
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