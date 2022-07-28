Черногория начала замораживать недвижимость россиян из-за санкций

Недвижимость, принадлежащую гражданам России, начали замораживать в Черногории. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства республики.

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По словам главы МВД Черногории Филипа Аджича, речь идет о 44 объектах. Власти республики объясняют свои действия необходимостью соблюдать санкции против России на фоне специальной военной операции, отмечает телеканал «360».

Как отмечают эксперты, за минувший год россияне потратили более 49 млн евро на покупку недвижимости на территории Черногории. Всего граждане и компании из РФ вложили в экономику республики более 129 млн евро за год, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииНедвижимостьЧерногория
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