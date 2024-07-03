Человек с ножом напал на посетителей торгового центра в Израиле
Мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра произошло в городе Кармиэль на севере Израиля. Об этом сообщает израильская полиция.
Уточняется, что в результате инцидента пострадали два человека, один из которых получил тяжёлые ранения.
По данным правоохранителей, нападавший был нейтрализован на месте происшествия, его мотивы пока неясны.
Ранее в немецком Штутгарте во время чемпионата Европы по футболу неизвестный напал на находящихся в фан-зоне болельщиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате пострадали три человека, злоумышленника задержали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru