Человек с ножом напал на посетителей торгового центра в Израиле

Мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра произошло в городе Кармиэль на севере Израиля. Об этом сообщает израильская полиция.

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Уточняется, что в результате инцидента пострадали два человека, один из которых получил тяжёлые ранения.

По данным правоохранителей, нападавший был нейтрализован на месте происшествия, его мотивы пока неясны.

Ранее в немецком Штутгарте во время чемпионата Европы по футболу неизвестный напал на находящихся в фан-зоне болельщиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате пострадали три человека, злоумышленника задержали.

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ФОТО: немецкие СМИ
ТЕГИ:ПроисшествиеПострадавшиеНападениеИзраиль

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