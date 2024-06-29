СМИ: Два человека погибли при нападении на авто с избирательными урнами в Иране
Вооруженные люди напали на автомобиль, перевозивший избирательные урны в провинции Систан и Белуджистан в Иране. Об этом сообщили местные СМИ.
По данным агентства Tasnim, в результате ЧП погибли два сотрудника безопасности. Как сообщает телеканал PressTV, пострадали пять человек. В свою очередь, агентство Fars пишет, что после нападения бюллетени доставили в офис губернатора провинции, где проводится подсчет голосов.
В пятницу в Иране прошло голосование на внеочередных выборах президента. На пост главы государства претендуют спикер парламента республики Мохаммад Багер Галибаф, представитель лидера страны в Высшем совете национальной безопасности республики Саид Джалили, экс-министр внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян. По данным СМИ, последний лидирует в голосовании с 42,6% после подсчета 2,3 млн голосов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Два человека погибли при нападении на авто с избирательными урнами в Иране
- В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
- Минобороны: «Искандер» уничтожил украинский ЗРК С-300 под Одессой
- Илон Маск предположил, что США никто не управляет
- ФСБ предоставили доступ к личным делам срочников
- СМИ: США 1 июля объявят о новом пакете военной помощи Украине
- У берегов Стамбула сел на мель следовавший из России сухогруз
- В Балашихе пять человек погибли при пожаре в общежитии
- Российские дзюдоисты отказались участвовать в Олимпиаде после недопуска лидеров
- В подмосковном отеле организовали эпидемиологическое расследование
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru