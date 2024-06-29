СМИ: Два человека погибли при нападении на авто с избирательными урнами в Иране

Вооруженные люди напали на автомобиль, перевозивший избирательные урны в провинции Систан и Белуджистан в Иране. Об этом сообщили местные СМИ.

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По данным агентства Tasnim, в результате ЧП погибли два сотрудника безопасности. Как сообщает телеканал PressTV, пострадали пять человек. В свою очередь, агентство Fars пишет, что после нападения бюллетени доставили в офис губернатора провинции, где проводится подсчет голосов.

В пятницу в Иране прошло голосование на внеочередных выборах президента. На пост главы государства претендуют спикер парламента республики Мохаммад Багер Галибаф, представитель лидера страны в Высшем совете национальной безопасности республики Саид Джалили, экс-министр внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян. По данным СМИ, последний лидирует в голосовании с 42,6% после подсчета 2,3 млн голосов.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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