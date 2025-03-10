Человек погиб при обрушении на строительстве ж/д линии в Турции
10 марта 202516:33
Обрушение произошло на строительстве железнодорожной высокоскоростной линии в турецком Кайсери. Об этом со ссылкой на губернатора Гокмена Чичека сообщает агентство DHA.
По словам чиновника, в результате инцидента один человек погиб, ещё один был ранен.
«Пять наших рабочих спаслись», - добавил он.
Ранее в городе Шилка Забайкальского края десятилетний мальчик погиб в результате обрушения кирпичной печи на территории частично разобранного аварийного дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru