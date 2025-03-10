Человек погиб при обрушении на строительстве ж/д линии в Турции

По словам чиновника, в результате инцидента один человек погиб, ещё один был ранен.

«Пять наших рабочих спаслись», - добавил он.

Ранее в городе Шилка Забайкальского края десятилетний мальчик погиб в результате обрушения кирпичной печи на территории частично разобранного аварийного дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

