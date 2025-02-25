В Перми обрушились конструкции на стройплощадке Еврейского центра
Техническая авария произошла на строительстве Еврейского благотворительного центра в Перми, на площадке обрушились временные конструкции. Об этом сообщил пермский Еврейский общинный центр на странице в соцсети «ВКонтакте».
«После бетонирования одного из участков перекрытия первого этажа обрушились временные конструкции лесов, поддерживавших плиту до затвердения бетона», - указали в организации, подчеркнув, что бетон высыпался из формы.
При аварии никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются.
Ранее в Москве обрушились кровля и конструкции здания Научно-исследовательского центра электронно-вычислительной техники на фоне пожара, напоминает RT. Площадь обрушения превысила 1 тысячу квадратных метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru