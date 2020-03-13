Чехия запрещает въезд всем иностранцам из-за коронавируса

Власти Чехии с 16 марта запрещают въезд в страну всем иностранцам, у которых нет вида на жительство. Об этом журналистам сообщил глава правительства страны Андрей Бабиш.

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«В полночь с воскресенья на понедельник мы запрещаем въезд всех иностранцев», - сказал он, отметив, что исключение будет сделано только для иностранцев, которые временно или постоянно живут в Чехии.

Также власти Чехии запретили своим гражданам покидать пределы страны.

По состоянию на 13 марта в Чехии зафиксировано 117 заболевших коронавирусом, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

В связи с распространением коронавируса в стране с четверга, 12 марта, введен режим чрезвычайного положения, сообщает RT.

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