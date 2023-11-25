«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

Там отметили, что заявка китайской стороны на поставку газа по «Силе Сибири» 23 ноября вновь превысила суточные контрактные обязательства. Уточняется, что российская сторона поставила все запрошенные объемы.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что подрыв Balticconnector никак не скажется на «Газпроме». Он напомнил, что РФ поставляет в Европу лишь «мизер» газа.

