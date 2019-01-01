Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехии вновь разрешены. Как пишет ТАСС, об этом заявляет Минтранс республики.Ранее власти Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний. Как отмечает ТАСС, зампред палаты депутатов (нижняя палата) парламента Чехии Войтех Филип отметил, что это решение не связано с политикой, речь идёт только об экономических вопросах. Он настаивает на том, что эту ситуацию необходимо урегулировать в ходе переговоров министерств транспорта двух стран.
Как напоминает RT, ранее сегодня из-за решения Чехии аннулировать выданные разрешения на выполнение полётов «Аэрофлот» отменил несколько рейсов Москва — Прага. В свою очередь, «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары, а «Уральские авиалинии» приостановили полёты в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского, пишет Ura.ru.
В Минтрансе России, комментируя ситуацию, подчеркнули, что «действия чешских авиавластей» нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами.
Между тем, РБК отмечает, что ограничению полётов в Чехию российских авиакомпаний привело недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов. Информацию подтвердил источник в одной из авиакомпаний.
Конкретику чешских претензий в эфире НСН обрисовал заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник. По его словам, далеко не всё воздушное пространство открыто для гражданской авиации других стран.
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