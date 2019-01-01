Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний

Как напоминает RT, ранее сегодня из-за решения Чехии аннулировать выданные разрешения на выполнение полётов «Аэрофлот» отменил несколько рейсов Москва — Прага. В свою очередь, «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары, а «Уральские авиалинии» приостановили полёты в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского, пишет Ura.ru.

В Минтрансе России, комментируя ситуацию, подчеркнули, что «действия чешских авиавластей» нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами.

Между тем, РБК отмечает, что ограничению полётов в Чехию российских авиакомпаний привело недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов. Информацию подтвердил источник в одной из авиакомпаний.

Конкретику чешских претензий в эфире НСН обрисовал заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник. По его словам, далеко не всё воздушное пространство открыто для гражданской авиации других стран.

