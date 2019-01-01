Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашений

Министерство транспорта России обвинило чешские авиавласти в нарушении соглашений между двумя странами. Об этом информируется в сообщении пресс-службы ведомства, которое поступило в РБК.

«Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве также уточнили, что переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями на данный момент продолжается.

