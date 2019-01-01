Общество
В ведомстве также уточнили, что переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями на данный момент продолжается.
Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашений
2 июля10:35
Министерство транспорта России обвинило чешские авиавласти в нарушении соглашений между двумя странами. Об этом информируется в сообщении пресс-службы ведомства, которое поступило в РБК.
«Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами», — заявили в пресс-службе.
В ведомстве также уточнили, что переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями на данный момент продолжается.
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ФОТО: flickr.com/United States government work
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