Чехия открыла границы для лиц с ВНЖ

Чехия с 9 июля разрешит въезд россиянам, имеющим временный вид на жительство (ВНЖ) в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на чешский Минздрав.

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"Въезд в Чехию с пятницы разрешен владеющим ВНЖ гражданам государств с экстремальным риском переноса коронавируса, - отметили в ведомстве. Кроме РФ, в список попали еще 17 стран.

Возвращение из стран с высоким риском заражения позволяется гражданам Чехии, иностранцам, имеющим ПМЖ и ВНЖ, а членам дипломатических представительств, имеющим местную аккредитацию. Также приезжающим необходимо иметь при себе справку об отрицательных результатах тестов на коронавирус.

Все прибывающие также обязаны пройти домашний карантин. Исключение составляют лица, привитые от коронавируса вакцинами, зарегистрированными регулятором ЕС.

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ФОТО: Twitter/@PolicieCZ
ТЕГИ:Выезд За ГраницуГраницаЧехия
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