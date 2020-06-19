Чеченцам во Франции запретили массовые сборища после беспорядков

При этом изначально диаспора получила разрешение на проведение митинга, однако затем префектура отозвала разрешение.



Накануне появились сообщения, что французская полиция начала задерживать представителей чеченской диаспоры, причастных к беспорядкам в Дижоне. Их вычислили по кадрам видео с беспорядками.



Ранее сообшалось, что конфликт в городе вспыхнул после того, как местные наркоторговцы сильно избили чеченского подростка - таким образом якобы передали «сообщение» выходцам из Чечни. После этого в город приехали чеченцы из других регионов Франции, начались столкновения.



Впоследствии в МВД Франции заявили, что будут жестко пресекать беспорядке в Дижоне, передает RT.

