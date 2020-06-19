Чеченцам во Франции запретили массовые сборища после беспорядков

Власти Франции запретили представителям чеченской диаспоры провести митинг в Париже на площади Бастилии.

Как сообщает BFM.TV, чеченцы хотели провести мирный митинг, чтобы изложить свою точку зрения относительно событий в городе Дижоне, где произошли столкновения между представителями диаспоры и выходцами из Северной Африки.

Выходцы из Чечни устроили беспорядки во Франции из мести

При этом изначально диаспора получила разрешение на проведение митинга, однако затем префектура отозвала разрешение.

Накануне появились сообщения, что французская полиция начала задерживать представителей чеченской диаспоры, причастных к беспорядкам в Дижоне. Их вычислили по кадрам видео с беспорядками.

Ранее сообшалось, что конфликт в городе вспыхнул после того, как местные наркоторговцы сильно избили чеченского подростка - таким образом якобы передали «сообщение» выходцам из Чечни. После этого в город приехали чеченцы из других регионов Франции, начались столкновения.

Впоследствии в МВД Франции заявили, что будут жестко пресекать беспорядке в Дижоне, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: top.rbc.ru
ТЕГИ:Франция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры