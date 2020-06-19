Чеченцам во Франции запретили массовые сборища после беспорядков
Власти Франции запретили представителям чеченской диаспоры провести митинг в Париже на площади Бастилии.
Как сообщает BFM.TV, чеченцы хотели провести мирный митинг, чтобы изложить свою точку зрения относительно событий в городе Дижоне, где произошли столкновения между представителями диаспоры и выходцами из Северной Африки.
При этом изначально диаспора получила разрешение на проведение митинга, однако затем префектура отозвала разрешение.
Накануне появились сообщения, что французская полиция начала задерживать представителей чеченской диаспоры, причастных к беспорядкам в Дижоне. Их вычислили по кадрам видео с беспорядками.
Ранее сообшалось, что конфликт в городе вспыхнул после того, как местные наркоторговцы сильно избили чеченского подростка - таким образом якобы передали «сообщение» выходцам из Чечни. После этого в город приехали чеченцы из других регионов Франции, начались столкновения.
Впоследствии в МВД Франции заявили, что будут жестко пресекать беспорядке в Дижоне, передает RT.
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