Частный фонд назвал систему здравоохранения США худшей среди развитых стран

Система здравоохранения США является худшей среди развитых стран. К такому выводу пришли специалисты частного американского фонда Commonwealth Fund.

«Гаджеты, стресс и эйфория»: Почти 40 млн россиян страдают от ожирения

Исследователи сравнивали системы здравоохранения десяти стран. Кроме США, это Австралия, Канада, Франция, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Учитывались такие критерии, как доступ к медицинским услугам, процесс оказания услуг, эффективность административных функций и результаты в отношении здоровья

«В тройку лидеров вошли Австралия, Нидерланды и Великобритания... явным исключением являются США с худшими суммарными показателями», - говорится в отчёте фонда.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что требуется принять законодательные меры, чтобы запретить людям без соответствующего образования и квалификации вести медицинские блоги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:АвстралияИсследованиеСШАМедицина

Горячие новости

Все новости

партнеры