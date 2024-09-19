Частный фонд назвал систему здравоохранения США худшей среди развитых стран
Система здравоохранения США является худшей среди развитых стран. К такому выводу пришли специалисты частного американского фонда Commonwealth Fund.
Исследователи сравнивали системы здравоохранения десяти стран. Кроме США, это Австралия, Канада, Франция, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, Швеция, Швейцария и Великобритания.
Учитывались такие критерии, как доступ к медицинским услугам, процесс оказания услуг, эффективность административных функций и результаты в отношении здоровья
«В тройку лидеров вошли Австралия, Нидерланды и Великобритания... явным исключением являются США с худшими суммарными показателями», - говорится в отчёте фонда.
Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что требуется принять законодательные меры, чтобы запретить людям без соответствующего образования и квалификации вести медицинские блоги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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