Частный бизнес-джет потерпел крушение в Бразилии
Частный бизнес-джет Cessna Citation 525 потерпел крушение при посадке в аэропорту Убатуба на северном побережье бразильского штата Сан-Паулу, сообщает G1.
Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на высокой скорости и загорелся. Пилот погиб, а пассажиры — пара и двое детей — были спасены.
В результате происшествия пострадали три человека, находившиеся на пляже рядом с аэропортом. Свидетели происшествия описали сцену как крайне напряженную, опасаясь, что огонь может охватить их машину.
Причины крушения сейчас выясняет Центр по расследованию авиационных происшествий, передает «Радиоточка НСН».
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