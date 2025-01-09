Частный бизнес-джет потерпел крушение в Бразилии

Частный бизнес-джет Cessna Citation 525 потерпел крушение при посадке в аэропорту Убатуба на северном побережье бразильского штата Сан-Паулу, сообщает G1.

Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на высокой скорости и загорелся. Пилот погиб, а пассажиры — пара и двое детей — были спасены.

Пять человек погибли при крушения бизнес-джета в пригороде американского Финикса

В результате происшествия пострадали три человека, находившиеся на пляже рядом с аэропортом. Свидетели происшествия описали сцену как крайне напряженную, опасаясь, что огонь может охватить их машину.

Причины крушения сейчас выясняет Центр по расследованию авиационных происшествий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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