Часть Великой Китайской стены обрушилась из-за землетрясения

Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщает Global Times.

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на Филиппинах

Отмечается, что в провинции Цинхай на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,9. В результате пострадали девять человек, пишет Газета.ру.

Эпицентр подземных толчков находился в 114 км от места обрушения стены. Пострадавший участок был построен во время правления династии Мин в 1368 - 1644 годах, отмечает РЕН ТВ.

Специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы на месте обрушения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКитай
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