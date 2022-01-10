Часть Великой Китайской стены обрушилась из-за землетрясения
Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщает Global Times.
Отмечается, что в провинции Цинхай на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,9. В результате пострадали девять человек, пишет Газета.ру.
Эпицентр подземных толчков находился в 114 км от места обрушения стены. Пострадавший участок был построен во время правления династии Мин в 1368 - 1644 годах, отмечает РЕН ТВ.
Специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы на месте обрушения.
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