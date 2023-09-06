Чад вслед за Нигером потребовал от Франции вывести из страны свои войска

Парламент Чада потребовал от Франции вывести свои войска из страны, сообщает РИА Новости.

Требование было озвучено после того, как французский врач убил местного жителя в городе Фая-Ларжо. В городе также проходят протесты местных жителей, которые солидарны с позицией африканских политиков.

«Местные представители Национальной ассамблеи [...] не понимают, как французская армия может убить чадца в его стране», - цитирует агентство местного политолога Эвариста Нгарлема Тольде.

Ранее днем военные Нигера потребовали у Франции график вывода войск из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети / скриншот с видео
ТЕГИ:ФранцияАфрика

Горячие новости

Все новости

партнеры