Чад вслед за Нигером потребовал от Франции вывести из страны свои войска
6 сентября 202314:00
Парламент Чада потребовал от Франции вывести свои войска из страны, сообщает РИА Новости.
Требование было озвучено после того, как французский врач убил местного жителя в городе Фая-Ларжо. В городе также проходят протесты местных жителей, которые солидарны с позицией африканских политиков.
«Местные представители Национальной ассамблеи [...] не понимают, как французская армия может убить чадца в его стране», - цитирует агентство местного политолога Эвариста Нгарлема Тольде.
Ранее днем военные Нигера потребовали у Франции график вывода войск из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- WADA пригрозило Франции отстранением от международных соревнований
- Молдавия предложила выплатить «Газпрому» только $8,6 млн вместо $709 млн за газ
- Москалькова обратится в ООН из-за угрозы выселения россиян из Латвии
- Хинштейн раскритиковал призывы заблокировать в РФ VPN-сервисы
- В Нижегородской области онкобольным кололи физраствор вместо лекарств
- Депутат Белик: Латвия хочет выселять русскоязычных людей из-за русофобии
- В Госдуме требуют убрать из телеэфира критиковавшего СВО ведущего Шепелева
- Академик Нетесов: Вариант коронавируса «Пирола» вызовет подъем заболеваемости
- Россия и Израиль подписали соглашение о совместном кинопроизводстве
- СК РФ заочно обвинил полковника ВСУ Бурдинюка в атаках БПЛА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru