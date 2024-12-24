Cadbury лишили статуса поставщика королевского двора Британии впервые за 170 лет

Производитель шоколада Cadbury впервые за 170 лет не получил нового патента на право именоваться поставщиком королевского двора Великобритании. Произошло это из-за того, что нынешний владелец бренда не прекратил сотрудничества с Россией, сообщает BBC.

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Марке Cadbury в текущем году исполнилось 200-лет. Производитель впервые получил патент, который позволяет размещать королевский герб на своей продукции в 1854 году, при королеве Виктории. Сейчас бренд принадлежит компании Mondelez International.

Ранее проукраинские активисты призвали короля Великобритании Чарльза I прекратить действие патентов для компаний, которые продолжают работать в России. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди прочих статуса поставщика королевского двора лишилась и транснациональная компания Unilever - один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса.

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Фото: mondelezinternational.com
ТЕГИ:ШоколадБрендВеликобритания

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