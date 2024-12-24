Марке Cadbury в текущем году исполнилось 200-лет. Производитель впервые получил патент, который позволяет размещать королевский герб на своей продукции в 1854 году, при королеве Виктории. Сейчас бренд принадлежит компании Mondelez International.

Ранее проукраинские активисты призвали короля Великобритании Чарльза I прекратить действие патентов для компаний, которые продолжают работать в России. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди прочих статуса поставщика королевского двора лишилась и транснациональная компания Unilever - один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса.

