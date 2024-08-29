Бывшую невестку Назарбаева приговорили к 12 годам заключения

В Казахстане Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил бывшую невестку первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмиру Сатыбалды к 12 годам лишения свободы за вымогательство и самоуправство, сообщает «Интерфакс».

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По данным следствия, в 2011 году невестка главы республики обратилась к владельцу одного из акционерных обществ Казахстана с предложением о совместном ведении бизнеса. После чего был произведен раздел долей участия в АО, где Сатыбалды стала неофициальным владельцем 34% акций. В 2019 году она обвинила партнера в хищении денежных средств и приставила к нему охранников, удерживая потерпевшего в доме на протяжении 165 дней. За это время Сатыбалды завладела денежными средствами и имуществом бизнесмена и его близких родственников путем вымогательства.

Ранее племяннику Назарбаева дали восемь лет условно за превышение полномочий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/GenProkRK
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