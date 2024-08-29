Бывшую невестку Назарбаева приговорили к 12 годам заключения

По данным следствия, в 2011 году невестка главы республики обратилась к владельцу одного из акционерных обществ Казахстана с предложением о совместном ведении бизнеса. После чего был произведен раздел долей участия в АО, где Сатыбалды стала неофициальным владельцем 34% акций. В 2019 году она обвинила партнера в хищении денежных средств и приставила к нему охранников, удерживая потерпевшего в доме на протяжении 165 дней. За это время Сатыбалды завладела денежными средствами и имуществом бизнесмена и его близких родственников путем вымогательства.

Ранее племяннику Назарбаева дали восемь лет условно за превышение полномочий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

