Бывшую невестку Назарбаева приговорили к 12 годам заключения
В Казахстане Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил бывшую невестку первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмиру Сатыбалды к 12 годам лишения свободы за вымогательство и самоуправство, сообщает «Интерфакс».
По данным следствия, в 2011 году невестка главы республики обратилась к владельцу одного из акционерных обществ Казахстана с предложением о совместном ведении бизнеса. После чего был произведен раздел долей участия в АО, где Сатыбалды стала неофициальным владельцем 34% акций. В 2019 году она обвинила партнера в хищении денежных средств и приставила к нему охранников, удерживая потерпевшего в доме на протяжении 165 дней. За это время Сатыбалды завладела денежными средствами и имуществом бизнесмена и его близких родственников путем вымогательства.
Ранее племяннику Назарбаева дали восемь лет условно за превышение полномочий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru