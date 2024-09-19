В МХТ опровергли информацию о госпитализации Константина Хабенского
Появившаяся в СМИ информация о якобы госпитализации художественного руководителя МХТ им. Чехова Константина Хабенского не соответствует действительности. Как пишет РИА Новости, об этом заявил его заместитель по связям с общественностью Вадим Верник.
По его словам, с народным артистом РФ «всё нормально».
«У Хабенского сегодня обычный рабочий день», - заключил Верник.
Ранее в СМИ сообщили, что народный артист РСФСР, 91-летний актер МХТ имени А. Чехова Станислав Любшин был госпитализирован из-за проблем с сердцем и находится в состоянии среднего уровня тяжести, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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