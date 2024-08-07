Бывший ведущий «Форт Боярда» Лаффон скончался на 85-м году жизни
Бывший ведущий передачи «Форт Боярд» Патрис Лаффон скончался в возрасте 84 лет во Франции. Об этом сообщило издание «Fance Bleu».
В материале уточняется, что Лаффон умер от сердечного приступа в своем доме в Оппеде. По данным издания, жена вызвала ему скорую помощь, однако медики не смогли его откачать.
Лаффону 21 августа могло бы исполниться 85 лет.
Комментируя кончину телеведущего, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Лаффон «собрал целые семьи перед телевизором».
Помимо популярного шоу «Форт Боярд», Лаффон также вел порядка 20 телепередач и снялся в нескольких фильмах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Польши сообщил о задержании в Нигерии поляков с российскими флагами
- СМИ: Никита Белых стал замдиректора на кондитерской фабрике «Пермская»
- Скончался актер из «Тихого Дона» Владимир Крашенинников
- СМИ: Замедление YouTube в России остановят в ближайшие дни
- Мали и Нигер требуются от СБ ООН расследовать поддержку Киевом боевиков в Африке
- Бывший ведущий «Форт Боярда» Лаффон скончался на 85-м году жизни
- Глава ВОЗ созовет заседание комитета по ЧС из-за ситуации с оспой обезьян
- МВД РФ заплатит 2 млн рублей за помощь в раскрытии похищения детей в 2007 году
- Россияне назвали главных «скуфов», «тюбиков» и «масиков»
- Сериал «Игры» установил рекорд по просмотрам на «Кинопоиске»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru