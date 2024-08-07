Бывший ведущий «Форт Боярда» Лаффон скончался на 85-м году жизни

В материале уточняется, что Лаффон умер от сердечного приступа в своем доме в Оппеде. По данным издания, жена вызвала ему скорую помощь, однако медики не смогли его откачать.

Лаффону 21 августа могло бы исполниться 85 лет.

Комментируя кончину телеведущего, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Лаффон «собрал целые семьи перед телевизором».

Помимо популярного шоу «Форт Боярд», Лаффон также вел порядка 20 телепередач и снялся в нескольких фильмах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



