Бывший советник Трампа предостерег Москву от сближения с Китаем
Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предостерег Россию от сближения с Китаем, сообщают «Аргументы недели».
По его мнению, Москва заинтересована в продажах газа и нефти Китаю, однако Россия совершит ошибку, сильно сближаясь с Пекином. Как считает политик, основная часть русской цивилизации и ее экономики находятся в Европе.
Также Болтон высказался о вступлении Украины в НАТО. Бывший советник посоветовал Киеву дождаться прихода к власти в США республиканцев для ведения диалога. Отмечается, что Украина не попадет в альянс из-за конфликта в Донбассе.
Как сообщалось ранее, темпы развития китайских вооружений впечатляют, Пекин может опередить Вашингтон и Москву, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джон Хайтен.
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