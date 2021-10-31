Бывший советник Трампа предостерег Москву от сближения с Китаем

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предостерег Россию от сближения с Китаем, сообщают «Аргументы недели».

Байден усомнился, что Россия и Китай превзойдут США по военной мощи

По его мнению, Москва заинтересована в продажах газа и нефти Китаю, однако Россия совершит ошибку, сильно сближаясь с Пекином. Как считает политик, основная часть русской цивилизации и ее экономики находятся в Европе.

Также Болтон высказался о вступлении Украины в НАТО. Бывший советник посоветовал Киеву дождаться прихода к власти в США республиканцев для ведения диалога. Отмечается, что Украина не попадет в альянс из-за конфликта в Донбассе.

Как сообщалось ранее, темпы развития китайских вооружений впечатляют, Пекин может опередить Вашингтон и Москву, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джон Хайтен.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияКитайДжон Болтон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры