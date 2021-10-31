Бывший советник Трампа предостерег Москву от сближения с Китаем

По его мнению, Москва заинтересована в продажах газа и нефти Китаю, однако Россия совершит ошибку, сильно сближаясь с Пекином. Как считает политик, основная часть русской цивилизации и ее экономики находятся в Европе.

Также Болтон высказался о вступлении Украины в НАТО. Бывший советник посоветовал Киеву дождаться прихода к власти в США республиканцев для ведения диалога. Отмечается, что Украина не попадет в альянс из-за конфликта в Донбассе.

Как сообщалось ранее, темпы развития китайских вооружений впечатляют, Пекин может опередить Вашингтон и Москву, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джон Хайтен.

