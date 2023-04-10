Белый дом: утечка из Пентагона не повлияет на поддержку Украины
Публикация секретных документов оборонного ведомства в Сети не повлияет на планы администрации США по поддержке Украины. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
По его словам, Вашингтон продолжит оказывать военную поддержку Киеву. США будут помогать Украине «столько, сколько потребуется», подчеркнул он.
Кирби признал, что в Вашингтоне пока не выработали единого мнения по утечке документов. Представитель Белого дома заявил, что США продолжают контактировать с союзниками по этому вопросу.
Утекшие в публичный доступ файлы Пентагона касаются военной помощи Киеву и состояния украинской армии на начало марта, включая численность подразделений, передает «Радиоточка НСН».
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