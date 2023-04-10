Белый дом: утечка из Пентагона не повлияет на поддержку Украины

Публикация секретных документов оборонного ведомства в Сети не повлияет на планы администрации США по поддержке Украины. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Вашингтон продолжит оказывать военную поддержку Киеву. США будут помогать Украине «столько, сколько потребуется», подчеркнул он.

Кирби признал, что в Вашингтоне пока не выработали единого мнения по утечке документов. Представитель Белого дома заявил, что США продолжают контактировать с союзниками по этому вопросу.

Утекшие в публичный доступ файлы Пентагона касаются военной помощи Киеву и состояния украинской армии на начало марта, включая численность подразделений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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