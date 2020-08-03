Бывший король Испании покидает страну на фоне финансового скандала
Бывший монарх Испании, Хуан Карлос I покидает страну из-за разразившегося финансового скандала. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его письмо.
Отмечается, что в письме Хуана Карлоса сыну, королю Фелипе VI, говорилось: «Я сообщаю вам о моем взвешенном решении уехать в этот период из Испании». Он подчеркнул в письме, что принял решение на фоне «публичных последствий некоторых эпизодов моей прошлой личной жизни».
Текущее местонахождение Хуана Карлоса неизвестно.
Хуан Карлос отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе VI в 2014 году, потеряв иммунитет от судебного преследования, предоставленного Конституцией Испании главе государства. В начале текущего года Хуан Карлос оказался в центре антикоррупционных расследований в Испании и Швейцарии.
Его подозревают в том, что в годы правления он получил от ныне умершего короля Саудовской Аравии Абдаллы около $76 млн евро в виде откатов во время строительства в стране высокоскоростной железной дороги испанской компанией.
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