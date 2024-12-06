Бывший глава МИД Турции назначен на пост генсека ОБСЕ

Бывший министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу назначен новым генеральным секретарем ОБСЕ. Об этом сообщил председатель организации Ян Борг в соцсети Х.

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По его словам, назначение состоялось в рамках обновления руководства европейской структуры. Вместе с Синирлиоглу свои посты заняли и руководители отдельных направлений.

«Поздравляем новых лидеров ОБСЕ», — написал Борг.

Ранее в ДНР сотруднику миссии ОБСЕ дали 14 лет колонии за шпионаж, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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