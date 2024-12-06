Бывший глава МИД Турции назначен на пост генсека ОБСЕ
6 декабря 202418:02
Бывший министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу назначен новым генеральным секретарем ОБСЕ. Об этом сообщил председатель организации Ян Борг в соцсети Х.
По его словам, назначение состоялось в рамках обновления руководства европейской структуры. Вместе с Синирлиоглу свои посты заняли и руководители отдельных направлений.
«Поздравляем новых лидеров ОБСЕ», — написал Борг.
Ранее в ДНР сотруднику миссии ОБСЕ дали 14 лет колонии за шпионаж, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Руспродсоюзе» исключили влияние мандаринов из Абхазии на цены
- СМИ: Лукашенко пригласил Путина к себе домой
- Умер режиссер и педагог ВГИКа Виктор Азеев
- Мирная жительница была ранена в Шебекино при атаке дрона ВСУ
- Бывший глава МИД Турции назначен на пост генсека ОБСЕ
- Суд в Курской области заочно арестовал украинскую журналистку
- С рэпера Гуфа сняли электронный браслет
- СМИ: Цены на печатные книги в начале 2025 года вырастут на 7–10%
- СМИ: ЕС третий раз не смог согласовать 15-й пакет санкций против России
- В Астане прошли концерты, творческие встречи и мастер-классы в рамках Дней Москвы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru