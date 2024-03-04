Бывшие топ-менеджеры Twitter потребовали от Маска $128 миллионов

Истцы потребовали от бизнесмена $128 миллионов выходного пособия. Они утверждают, что Маск уволил их, сославшись на халатность, а также отказал им в выплатах при увольнении.

Заявления в суд подали бывший исполнительный директор соцсети Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал и другие экс-сотрудники.

Маск ранее заявил, что приобрел Twitter для «увеличения возможной продолжительности жизни цивилизации», отмечает «Радиоточка НСН».

