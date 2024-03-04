Бывшие топ-менеджеры Twitter потребовали от Маска $128 миллионов
Бывшие руководители высшего звена в социальной сети Twitter (ныне X) подали в суд на владельца платформы Илона Маска, пишет РИА Новости.
Истцы потребовали от бизнесмена $128 миллионов выходного пособия. Они утверждают, что Маск уволил их, сославшись на халатность, а также отказал им в выплатах при увольнении.
Заявления в суд подали бывший исполнительный директор соцсети Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал и другие экс-сотрудники.
Маск ранее заявил, что приобрел Twitter для «увеличения возможной продолжительности жизни цивилизации», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru