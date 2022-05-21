Пресс-секретаря Пентагона назначили координатором совета нацбезопасности по коммуникациям
Президент США Джо Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби координатором совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
На новой должности Кирби будет «координировать межведомственные усилия по разъяснению политики США, а также выступать в качестве старшего представителя администрации по связанным с данной сферой вопросам, в том числе, при необходимости, с трибуны Белого дома».
Представитель Пентагона теперь будет подчиняться советнику президента по национальной безопасности Джейку Салливану.
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