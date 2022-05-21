Пресс-секретаря Пентагона назначили координатором совета нацбезопасности по коммуникациям

На новой должности Кирби будет «координировать межведомственные усилия по разъяснению политики США, а также выступать в качестве старшего представителя администрации по связанным с данной сферой вопросам, в том числе, при необходимости, с трибуны Белого дома».

Представитель Пентагона теперь будет подчиняться советнику президента по национальной безопасности Джейку Салливану.

