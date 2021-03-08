Бывшая супруга Джеффа Безоса вышла замуж за школьного учителя
Экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса, одна из богатейших женщин планеты Маккензи Скотт вышла замуж, сообщает The Wall Street Journal.
Ее избранником стал педагог. 50-летняя женщина решила создать семью с учителем естественных наук из частной школы в Сиэтле Дэном Джуэттом.
При этом Безос обрадовался сообщениям о браке и назвал Джуэтта «отличным парнем», пишет Daily Mail.
Безос оставить пост гендиректора в III квартале 2021 года и станет исполнительным председателем совета директоров компании. Об этом Amazon сообщила в отчете за 2020 год.
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