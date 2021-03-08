Бывшая супруга Джеффа Безоса вышла замуж за школьного учителя

При этом Безос обрадовался сообщениям о браке и назвал Джуэтта «отличным парнем», пишет Daily Mail.

Безос оставить пост гендиректора в III квартале 2021 года и станет исполнительным председателем совета директоров компании. Об этом Amazon сообщила в отчете за 2020 год.

