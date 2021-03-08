Бывшая супруга Джеффа Безоса вышла замуж за школьного учителя

Экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса, одна из богатейших женщин планеты Маккензи Скотт вышла замуж, сообщает The Wall Street Journal.

Ее избранником стал педагог. 50-летняя женщина решила создать семью с учителем естественных наук из частной школы в Сиэтле Дэном Джуэттом.

Джефф Безос пожертвовал $791 млн на сохранение окружающей среды

При этом Безос обрадовался сообщениям о браке и назвал Джуэтта «отличным парнем», пишет Daily Mail.

Безос оставить пост гендиректора в III квартале 2021 года и станет исполнительным председателем совета директоров компании. Об этом Amazon сообщила в отчете за 2020 год.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:СвадьбаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры