Бунт рабочих крупнейшего в мире завода iPhone в Китае попал на видео

Массовые протесты вспыхнули в китайском городе Чжэнчжоу на заводе Foxconn - крупнейшим в мире предприятием по выпуску смартфонов iPhone компании Apple. Бунт вызван новыми жёсткими карантинными мерами, введёнными властями из-за коронавируса, а также трудовым спором.

В сети появились кадры с камер видеонаблюдения на предприятии. Судя по кадрам, толпа работников вступает в столкновения с сотрудниками полиции. По данным западным СМИ, силовики задержали несколько сотен человек.

В начале ноября Foxconn Technology Group объявила об ухудшении своего прогноза на IV квартал в связи с недельным коронавирусным локдауном на заводе в Чжэнчжоу.

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Компания также заявила о сотрудничестве с властями КНР в борьбе с COVID-19. Завод продолжает работу по сокращённому циклу.

Десятки тысяч работников были отправлены на изоляцию из-за выявленных единичных случаев COVID-19, столкнувшись с недостатком продовольствия и медикаментов. Люди были закрыты в комнатах по 6-10 человек, за попытку выбраться, охрана избивала рабочих палками.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», поставки iPhone могут сократиться на 30% из-за коронавирусных ограничений в Чжэнчжоу.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:КоронавирусПротестыКитай
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