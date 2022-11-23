Бунт рабочих крупнейшего в мире завода iPhone в Китае попал на видео
Массовые протесты вспыхнули в китайском городе Чжэнчжоу на заводе Foxconn - крупнейшим в мире предприятием по выпуску смартфонов iPhone компании Apple. Бунт вызван новыми жёсткими карантинными мерами, введёнными властями из-за коронавируса, а также трудовым спором.
В сети появились кадры с камер видеонаблюдения на предприятии. Судя по кадрам, толпа работников вступает в столкновения с сотрудниками полиции. По данным западным СМИ, силовики задержали несколько сотен человек.
В начале ноября Foxconn Technology Group объявила об ухудшении своего прогноза на IV квартал в связи с недельным коронавирусным локдауном на заводе в Чжэнчжоу.
Компания также заявила о сотрудничестве с властями КНР в борьбе с COVID-19. Завод продолжает работу по сокращённому циклу.
Десятки тысяч работников были отправлены на изоляцию из-за выявленных единичных случаев COVID-19, столкнувшись с недостатком продовольствия и медикаментов. Люди были закрыты в комнатах по 6-10 человек, за попытку выбраться, охрана избивала рабочих палками.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», поставки iPhone могут сократиться на 30% из-за коронавирусных ограничений в Чжэнчжоу.
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