Бунт рабочих крупнейшего в мире завода iPhone в Китае попал на видео

Массовые протесты вспыхнули в китайском городе Чжэнчжоу на заводе Foxconn - крупнейшим в мире предприятием по выпуску смартфонов iPhone компании Apple. Бунт вызван новыми жёсткими карантинными мерами, введёнными властями из-за коронавируса, а также трудовым спором.

В сети появились кадры с камер видеонаблюдения на предприятии. Судя по кадрам, толпа работников вступает в столкновения с сотрудниками полиции. По данным западным СМИ, силовики задержали несколько сотен человек.

В начале ноября Foxconn Technology Group объявила об ухудшении своего прогноза на IV квартал в связи с недельным коронавирусным локдауном на заводе в Чжэнчжоу.