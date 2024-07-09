«Булгаргаз» подал иск к «Газпрому» на 400 млн евро из-за прекращения поставок
Болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже с иском против «Газпрома».
Как сообщает Болгарское национальное радио (BNR), причиной обращения стало «одностороннее прекращение поставок российского газа в апреле 2022 года».
Сумма иска - 400 млн евро. Отмечается, что «Булгаргаз» предлагала «Газпрому» решить вопрос в досудебном порядке, однако российская сторона на это предложение не откликнулась.
Ранее немецкая энергокомпания Uniper объявила о расторжении долгосрочных контрактов с российской госкомпанией «Газпром экспорт» на поставку газа из РФ, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителей некоторых сел в Белгородской области освободили от платы за ЖКХ
- Актрису Троянову внесли в перечень террористов и экстремистов
- Глава Рособрнадзора заявил, что школьники не согласятся на отмену ЕГЭ
- В Сингапуре разрешили употреблять в пищу 16 видов насекомых
- «Булгаргаз» подал иск к «Газпрому» на 400 млн евро из-за прекращения поставок
- Представитель Каневского опровергла сообщения об обнаружении у него онкологии
- Минэнерго: Почти 600 тысяч человек на юге России находятся без электричества
- Дуа Липа стала лучшей артисткой 2024 года по версии Forbes
- СМИ: Disney разрабатывает сиквел фильма «Дьявол носит Prada»
- СМИ: В доме экс-депутата Валерия Драганова прошли обыски
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru