«Булгаргаз» подал иск к «Газпрому» на 400 млн евро из-за прекращения поставок

Болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже с иском против «Газпрома».

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Как сообщает Болгарское национальное радио (BNR), причиной обращения стало «одностороннее прекращение поставок российского газа в апреле 2022 года».

Сумма иска - 400 млн евро. Отмечается, что «Булгаргаз» предлагала «Газпрому» решить вопрос в досудебном порядке, однако российская сторона на это предложение не откликнулась.

Ранее немецкая энергокомпания Uniper объявила о расторжении долгосрочных контрактов с российской госкомпанией «Газпром экспорт» на поставку газа из РФ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ГазпромИскСудБолгария

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