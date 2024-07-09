«Булгаргаз» подал иск к «Газпрому» на 400 млн евро из-за прекращения поставок

Как сообщает Болгарское национальное радио (BNR), причиной обращения стало «одностороннее прекращение поставок российского газа в апреле 2022 года».

Сумма иска - 400 млн евро. Отмечается, что «Булгаргаз» предлагала «Газпрому» решить вопрос в досудебном порядке, однако российская сторона на это предложение не откликнулась.

Ранее немецкая энергокомпания Uniper объявила о расторжении долгосрочных контрактов с российской госкомпанией «Газпром экспорт» на поставку газа из РФ, сообщает RT.

