Букмекеры спрогнозировали проигрыш Трампа на выборах
Букмекеры прогнозируют, что бывший президент США Дональд Трамп победит в четырех из семи колеблющихся штатов, однако проиграет выборы, хоть и с минимальным отрывом, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-платформы Polymarket.
Политик получает расположение в Джорджии и Северной Каролине, где его шанс на победу оценивается в 56%, в Неваде - в 53%. В Аризоне Трамп при этом имеет шанс немногим более 50% с минимальным отрывом от оппонента-демократа Камалы Харрис. При этом она опережает Трампа в трех из упомянутых штатов.
Ранее Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru