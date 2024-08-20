Букмекеры спрогнозировали проигрыш Трампа на выборах

Букмекеры прогнозируют, что бывший президент США Дональд Трамп победит в четырех из семи колеблющихся штатов, однако проиграет выборы, хоть и с минимальным отрывом, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-платформы Polymarket.

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Политик получает расположение в Джорджии и Северной Каролине, где его шанс на победу оценивается в 56%, в Неваде - в 53%. В Аризоне Трамп при этом имеет шанс немногим более 50% с минимальным отрывом от оппонента-демократа Камалы Харрис. При этом она опережает Трампа в трех из упомянутых штатов.

Ранее Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

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