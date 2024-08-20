Букмекеры спрогнозировали проигрыш Трампа на выборах

Политик получает расположение в Джорджии и Северной Каролине, где его шанс на победу оценивается в 56%, в Неваде - в 53%. В Аризоне Трамп при этом имеет шанс немногим более 50% с минимальным отрывом от оппонента-демократа Камалы Харрис. При этом она опережает Трампа в трех из упомянутых штатов.

Ранее Трамп предупредил о последствиях победы Харрис на выборах президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

