Букмекеры считают, что кризис на Украине может завершиться в 2025 году
18 февраля 202514:17
Букмекеры оценивают вероятность завершения конфликта на Украине в этом году в 74%, следует из данных онлайн-платформы Polymarket.
Примечательно, что такая оценка является рекордной с момента подсчета (30 декабря 2024).
В то же время шансы на встречу Путина и Трампа в первые 100 дней президента США на посту оцениваются в 77%.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что давать оценки переговорам России и США в Эр-Рияде рано, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru