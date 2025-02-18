Букмекеры считают, что кризис на Украине может завершиться в 2025 году

Букмекеры оценивают вероятность завершения конфликта на Украине в этом году в 74%, следует из данных онлайн-платформы Polymarket.

Песков: Путин неоднократно выражал готовность провести переговоры с Зеленским

Примечательно, что такая оценка является рекордной с момента подсчета (30 декабря 2024).

В то же время шансы на встречу Путина и Трампа в первые 100 дней президента США на посту оцениваются в 77%.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что давать оценки переговорам России и США в Эр-Рияде рано, напоминает RT.

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ФОТО: Артем Геодакян / ТАСС
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