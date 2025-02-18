Песков: Путин неоднократно выражал готовность провести переговоры с Зеленским
Российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что при необходимости готов вести переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Вместе с тем, отметил он, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского.
«Тоже об этом неоднократно звучали заявления Путина», - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Ранее Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине, по предварительной оценке, остается парламент и спикер Верховной Рады. При этом Путин заметил, что украинское законодательство о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся, но это не значит, что полномочия действующего главы государства пролонгируются, передает «Радиоточка НСН».
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