Бросивший штурвал во время рейса Баку – Москва летчик отстранен на месяц
Пилот «Азербайджанских авиалиний» Таир Зарбалиев, уличенный в том, что он оставил штурвал во время выполнения рейса Баку – Москва, временно отстранен от работы.
Как заявил помощник президента ЗАО «Азербайджанские авиалинии» по связям с общественностью Паша Кесамански, после получения жалобы была проведена служебная проверка, которая подтвердила факт нарушения со стороны капитана воздушного судна.
Пилот отстранен от работы на месяц. Кроме того, он может быть понижен до ранга второго пилота, сообщает NEWS.ru
Ранее один из пассажиров рейса пожаловался, что командир экипажа регулярно покидал кабину, чтобы пообщаться со своими знакомыми пассажирами. Кроме того, он предоставил изданию соответствующую видеозапись.
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