Британцы обратились к Путину на фоне топливного кризиса

Читатели британского издания Daily Mail обратились к президенту России Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе.

Путин объяснил рост цен на газ в Европе

Один из них попросил российского лидера спасти от премьера Бориса Джонсона. Пользователь интернета под ником Morerum считает, что Великобритании необходимо стать энергетически независимой, «поскольку обеспечит нашу безопасность».

«Я был бы рад, если бы он возглавил Великобританию», — написал FLOTUS.

«Перестаньте винить Путина. В кризисе в нашей стране виноват исключительно премьер-министр Борис Джонсон и никто другой», — отметил Nhskid.

Ранее Путин объяснил, с чем связан рост цен на газ в Европе. По его словам, к такой ситуации привел дефицит электроэнергии, а не наоборот, как заявляли некоторые эксперты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияГазВладимир Путин
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