Так читатели издания Daily Mail отреагировали на учения российского Военно-морского флота у берегов Крыма. «Англия когда-то уже воевала за контроль над этим полуостровом. Если она захочет – сможет захватить его снова», – написал пользователь skylinee.

«Китай возьмет Тайвань, а Россия – Украину. Все уже запланировано», – считает ukaway1976. «Грустно это осознавать, но мы уничтожим сами себя гораздо раньше, чем это сделает изменение климата на Земле», – отметил mikese.

26 октября президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter назвал «долгожданной победой» решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Киеву. Также украинский лидер добавил, что Киев всегда возвращает своё и после «скифского золота» пообещал вернуть Крым.

