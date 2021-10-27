Британцы обещают захватить Крым в случае войны с Россией
Жители Великобритании пообещали захватить Крым в случае войны с Россией, сообщает «РЕН ТВ».
Так читатели издания Daily Mail отреагировали на учения российского Военно-морского флота у берегов Крыма. «Англия когда-то уже воевала за контроль над этим полуостровом. Если она захочет – сможет захватить его снова», – написал пользователь skylinee.
«Китай возьмет Тайвань, а Россия – Украину. Все уже запланировано», – считает ukaway1976. «Грустно это осознавать, но мы уничтожим сами себя гораздо раньше, чем это сделает изменение климата на Земле», – отметил mikese.
26 октября президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter назвал «долгожданной победой» решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Киеву. Также украинский лидер добавил, что Киев всегда возвращает своё и после «скифского золота» пообещал вернуть Крым.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+36 446 / сут.
Умерли
233 тыс.+1 106 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+26 973 / сут.
- Британцы обещают захватить Крым в случае войны с Россией
- В Москве в ближайшие дни ожидается пик заболеваемости коронавирусом
- Матицын обсудил с WADA процесс восстановления РУСАДА
- Аксенов вместо Крыма пообещал Зеленскому «дырку от бублика»
- Королева Елизавета II отменила участие в конференции по климату в Глазго
- Поступила заявка на клинические исследования назальной формы «Спутника V»
- Медрегулятор США одобрил применение вакцины для детей от 5 до 11 лет
- Forbes: Илон Маск стал богатейшим человеком в истории
- В Саратове два человека сбиты машиной насмерть на пешеходном переходе
- В Киеве заявили о желании продлить контракт на транзит газа из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru