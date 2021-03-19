Британцы о высказывании Байдена о Путине: «в Белом доме засел псих»
США возглавил психически неуравновешенный человек, считают читатели газеты Daily Mail.
Так они отреагировали на резкое высказывание главы Белого дома Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина. «Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую», - считает CarCarr. «В Белом доме засел псих…», - написал читатель по ником Deeez.
«Слабоумный Джо идет! Осторожнее с ходунками!», - написал MYak. «Ну и ну, Байден - самый позорный президент за всю историю», - отметил Triumphantape.
Президент США Джо Байден в эфире телеканала ABC заявил, что считает Путина убийцей, а также пригрозил ответом за "вмешательство" в американские выборы в 2020 году. Журналист и телеведущий Владимир Познер в комментарии телеграм-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что Байден не готовил такое обвинение заранее.
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