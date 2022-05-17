Британцев возмутило «Евровидение»

Гневные комментарии появились под статьей издания The Telegraph. Как считают пользователи интернета, Великобритания завоевала второе место, так как поддержала Украину. Читатели также считают, что музыкальные способности больше не ценятся на «Евровидении».

«Если "Евровидение" – политический конкурс, то в этом году это подтвердилось», — написал пользователь Сети под ником PhilipBrooks.

Reginald Hey назвал конкурс «парадом извращенцев».

Напомним, делегации Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов международного музыкального конкурса «Евровидение» в подмене результатов голосования.

