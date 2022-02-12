Британский журналист высмеял одетую в меха главу МИД Великобритании
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, одетая не по погоде, рассмешила россиян. Об этом пишет ирландский журналист Брайан Макдональд.
Глава британского МИД 10 февраля прибыла с визитом в Москву и провела переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Кроме того, Трасс погуляла по столице.
Для прогулки по Красной площади дипломат надела меховую шапку и шубу. При этом Макдональд указывает, что в четверг в Москве было два градуса тепла.
«Согласно прогнозу, это теплее, чем вечером в Лондоне. Россияне одеваются так при -14 градусах. Местные смеялись над Трасс», — написал журналист в Twitter.
Contrast Truss' outfit with that of British ambassador @DeborahBronnert, and it looks even more ridiculous. pic.twitter.com/t1vLIha1Bc— Bryan MacDonald (@27khv) February 10, 2022
Макдональд добавил, что Трасс выглядела нелепо на контрасте с послом Британии в РФ Деборой Броннерт, одетой в плащ и не выбравшей головной убор.
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