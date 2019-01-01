Британский суд заморозил дивиденды Nord Stream «Газпрому» по иску «Нафтогаза»
Выплату дивидендов Nord Stream компании «Газпром» на сумму 145 миллионов евро заморозил коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса. Об этом сообщила компания «Нафтогаз Украины» в Twitter.
Отмечается, что средства должны быть внесены в качестве гарантии исполнения решения суда по транзитному делу между российской и украинской компаниями. Также сообщается, что дальнейшая выплата дивидендов будет проходить только с согласия «Нафтогаза» или по одобрению суда.
Ранее стало известно, что «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что таким образом украинская компания пытается добиться срыва транзита российского газа в угоду американским элитам.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене
- Ветеран «Альфы» раскрыл роль силовиков в крупном хищении из банка
- Глава ВЦИОМа описал возможного преемника Путина
- В Москве по подозрению в хищениях задержаны сотрудники ФСБ
- Опекунша, избившая девочку в Ингушетии, уже была судима за издевательства