Британский суд отменил право на освоение крупных нефтегазовых месторождений
Сессионный суд Эдинбурга приостановил процесс освоения двух крупных месторождений нефти и газа Rosebank и Jackdaw в Шотландии, так как их владельцы не предоставили полную информацию об экологическом ущербе от проектов. Об этом сообщает Sky News.
По словам судьи, выдача лицензий на освоение этих месторождений без детального анализа экологических последствий была незаконной.
Судья отметил, что добыча нефти и газа в Rosebank и Jackdaw будет невозможна до тех пор, пока компании, владеющие скважинами, не получат новое разрешение со стороны регулятора.
Иск был подан природоохранными организациями Greenpeace (признана в РФ нежелательной) и Uplift.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru