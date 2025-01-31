Британский суд отменил право на освоение крупных нефтегазовых месторождений

Сессионный суд Эдинбурга приостановил процесс освоения двух крупных месторождений нефти и газа Rosebank и Jackdaw в Шотландии, так как их владельцы не предоставили полную информацию об экологическом ущербе от проектов. Об этом сообщает Sky News.

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По словам судьи, выдача лицензий на освоение этих месторождений без детального анализа экологических последствий была незаконной.

Судья отметил, что добыча нефти и газа в Rosebank и Jackdaw будет невозможна до тех пор, пока компании, владеющие скважинами, не получат новое разрешение со стороны регулятора.

Иск был подан природоохранными организациями Greenpeace (признана в РФ нежелательной) и Uplift.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтьЭкологияВеликобритания

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