Британский премьер дал сыну имя врачей, лечивших его от COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил назвать своего новорождённого сына в честь двух врачей, которые лечили главу правительства после заражения коронавирусом. Об этом рассказала в соцсетях подруга Джонсоана Кэрри Симондс после родов в минувшую среду.
Мальчика будут звать Уилфред Лоури Николас Джонсон. Как уточнила мать, роды благополучно прошли 29 апреля в 9 часов утра по местному времени. Уилфред – имя дедушки премьера, Лоури – зовут деда Сиаондс, а Николас – имя двух врачей, которые выхаживали премьера.
Борис Джонсон лично присутствовал при родах. Он собирается взять отпуск по уходу за ребенком после окончания острой фазы короновирусного кризиса. У премьер-министра уже есть четверо взрослых детей от предыдущего брака.
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